- Comisia Europeana a aprobat schema de ajutoare a Romaniei in valoare de 16 miliarde RON (aproximativ 3,3 miliarde EUR) ce vizeaza susținerea intreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) in contextul pandemiei de COVID-19, potrivit unui comunicat al instituției.

- Comisia Europeana a aprobat, marti, un pachet de investitii in valoare de peste 1,4 miliarde de euro din fonduri UE pentru 14 proiecte mari de infrastructura din sapte state membre, si anume Croatia, Cehia, Ungaria, Polonia, Portugalia, Romania si Spania, se arata intr-un comunicat al Executivului…

- Jurnaliștii Inclusiv au obținut documente din industria pharma, care arata ca medicamente de miliarde de euro, destinate pacienților din Romania, nu ajung la aceștia, ci sunt date la export, cu profituri de zeci sau chiar sute de ori mai mari.Schema pusa la cale de distribuitorii de medicamente se bazeaza…

- Comisia Europeana a constatat, luni, ca diversele masuri de sprijin public in favoarea Companiei Nationale a Uraniului SA din Romania nu sunt in linie cu reglementarile UE privind ajutorul de stat acordat firmelor aflate in dificultate, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar,…

- Riscul de decomitere pentru anul 2019, in valoare de 557 milioane de euro, a fost eliminat pana la ultimul cent si am reusit sa trimitem la Comisia Europeana declaratii de un miliard de euro, a declarat, miercuri, la audierile din comisiile reunite de specialitate din Parlament, ministrul propus…

- Comisia Europeana a trimis miercuri scrisori de punere in intarziere Romaniei, Greciei si Maltei prin care le-a solicitat sa-si adopte primele programe nationale de control al poluarii atmosferice si sa le comunice Comisiei, in conformitate cu Directiva (UE) 2016/2284 privind reducerea emisiilor nationale…

- Comisia Europeana a aprobat, luni, o schema de sprijin public prin care Romania va acorda 53 de milioane de euro pentru statii de reincarcare a vehiculelor cu emisii scazute, informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar. Potrivit Comisiei Europene, masura planificata de Romania…