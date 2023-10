Stiri pe aceeasi tema

- Ajutoare de stat: Comisia aproba o schema de ajutoare in valoare de 24 de milioane EUR notificata de Romania pentru sprijinirea investițiilor in porturile maritime și interioare in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei. Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare in valoare de pana la…

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare in valoare de pana la 24 de milioane euro, echivalentul a 118,6 milioane lei notificata de Romania pentru sprijinirea investitiilor in porturile maritime si interioare in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, arata comunicatul de presa al Reprezentantei…

- Instituția condusa de Ursula von der Leyen a aprobat o schema de ajutoare in valoare de 24 de milioane de euro „pentru sprijinirea investițiilor in porturile maritime și interioare in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei”, a transmis Comisia Europeana, vineri, 13 octombrie.„Romania a notificat…

- Schema a fost aprobata in temeiul cadrului temporar de criza si de tranzitie privind ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 9 martie 2023 pentru a sprijini masuri in sectoare care sunt esentiale pentru accelerarea tranzitiei verzi si reducerea dependentei de combustibili. Noul cadru modifica si prelungeste…

- Comisia Europeana a aprobat schema de 24 milioane de euro notificata de Romania pentru sprijinirea investitiilor in porturile maritime si interioare in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei.

- ”Vineri am avut intalnirea cu reprezentantii Ucrainei, a fost si Ambasada SUA in Romania, Ambasada SUA la Kiev, a fost Comisia Europeana (..) Asta a fost rostul intalnirii, ca in momentul in care situatia la porturile dunarene ale Ucrainei va continua intr-un scenariu in care vor fi afectate toate instalatiile…

- ”Vineri am avut intalnirea cu reprezentantii Ucrainei, a fost si Ambasada SUA in Romania, Ambasada SUA la Kiev, a fost Comisia Europeana (..) Asta a fost rostul intalnirii, ca in momentul in care situatia la porturile dunarene ale Ucrainei va continua intr-un scenariu in care vor fi afectate toate instalatiile…

- Schema de ajutor de stat aprobata joi de Comisia Europeana, care se va desfașura pana in 2027, prevede ca padurarii vor primi compensații atunci cand li se va cere sa nu taie copaci din motive de mediu, relateaza Politico.„Schema are ca scop stoparea și inversarea pierderii biodiversitații, imbunatațirea…