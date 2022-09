Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat joi o evaluare preliminara pozitiva a primei cereri de plata a Romaniei, in valoare de 2,6 miliarde euro, din care 1,8 miliarde euro sub forma de granturi si 0,8 miliarde euro sub forma de imprumuturi, in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta (MRR), instrumentul-cheie…

- Cererea a fost aprobata joi de Comisia Europeana, dupa ce a analizat ca țara noastra a indeplinit cele 21 de jalaone și ținte asumate in acest sens. Odata ce evaluarea Comisiei va aprobata de statele membre, Romania ar urma sa primeasca 2,6 miliarde euro, din care 1,8 miliarde euro sub forma de granturi…

- Unda verde pentru prima cerere de plata a Romaniei in cadrul Mecanismului de redresare și reziliența. „Am vești bune pentru Romania”, afirma președinta Ursula von der Leyen: vin 2,6 miliarde de euro ca prima plata in cadrul NextGenerationEU. Comisia Europeana a aprobat joi o evaluare preliminara pozitiva…

- Comisia Europeana a aprobat joi o evaluare preliminara pozitiva a primei cereri de plata a Romaniei, in valoare de 2,6 miliarde euro, din care 1,8 miliarde euro sub forma de granturi si 0,8 miliarde euro sub forma de imprumuturi, in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta (MRR), instrumentul-cheie…

- Comisia Europeana a aprobat joi o evaluare preliminara pozitiva a primei cereri de plata a Romaniei, in valoare de 2,6 miliarde euro, din care 1,8 miliarde euro sub forma de granturi si 0,8 miliarde euro sub forma de imprumuturi, in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta

- Cereri de rambursare de miliarde de euro, transmise de Romania catre Comisia Europeana. Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Competitivitate, a transmis vineri Autoritatii de Certificare si Plata, din cadrul Ministerului…

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare a Romaniei cu o valoare de 4 miliarde euro (aproximativ 19,7 miliarde lei) pentru sprijinirea intreprinderilor din toate sectoarele in contextul invadarii Ucrainei de catre Rusia, anunta CE. Schema a fost aprobata in temeiul cadrului temporar de criza…

- ”Sabotor sau nepriceput? Opriti-l pe Marcel Bolos! Ministrul care trebuie sa aduca banii din PNRR slabeste mecanismele de control al banilor din PNRR. USR il someaza public pe premierul Ciuca sa explice declaratiile ministrului Bolos: renuntam la proiecte de 4 miliarde din PNRR? Care? Cum au fost alese?”,…