- Din aceasta suma, 4 miliarde euro siunt pentru Romania, pentru protejarea cetatenilor si atenuarea consecintelor socio-economice foarte grave ale pandemiei de coronavirus. Astfel, imprumuturile vor ajuta tarile membre sa acopere costurile legat direct de finantarea sistemelor nationale de somaj tehnic…

- Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o garanție romaneasca pentru imprumuturi, in valoare maxima de aproximativ 62 de milioane EUR (aproximativ 301 milioane RON), in favoarea companiei aeriene Blue Air. Prin aceasta masura se urmarește despagubirea companiei…

- Blue Air, salvata de stat. Comisia Europeana a aprobat ajutorul oferit de Guvern companiei low-cost, grav afectata de pandemie Comisia Europeana a aprobat o garantie romaneasca pentru imprumuturi in valoare de 62 de milioane de euro, menita sa despagubeasca Blue Air pentru daunele suferite ca urmare…

- Masura a fost aprobata partial in temeiul articolului 107 alineatul (2) litera (b) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE) si partial in temeiul Orientarilor din 2014 ale Comisiei privind ajutoarele de stat pentru salvare si restructurare, se arata intr-un comunicat de presa al Comisiei…

- Potrivit ultimului bilanț global, 21.068.933 de oameni au fost depistați pozitiv pentru Covid-19. Dintre aceștia, 757.446 și-au pierdut viața, in timp ce 13.920.144 s-au vindecat, conform bilantului pulicat publicat de worldometeres.info. Pana la 400 de milioane de doze ale unui potential vaccin anti-Covid-19…

- Comisia Europeana a precontractat 300 de milioane de doze din viitorul vaccin anti-Covid pe care-l dezvolta compania Sanofi. Cetațenii Uniunii Europene vor avea astfel prioritate la imunizarea impotriva virusului. Vor fi perfectate ințelegeri asemanatoare și cu alte companii care lucreaza la vaccinuri…

- ”Situatia este foarte grava in tot ceea ce inseamna industrie de transport aerian din Europa, traficul a scazut cu peste 90 – 95%”, a anuntat, marti seara, la Digi 24, ministrul Lucian Bode. Potrivit acestuia, ”Guvernul a facut si face tot ce poate pentru salvarea celor doua companii”, respectiv TAROM…

- profitul de exploarare in restaurante este estimat sa se prabuseasca cu 77,6%, pana la 34,3 milioane lei in acest an, comparativ cu 152,9 milioane lei in 2019. "In cadrul estimarii vanzarilor, a fost considerata o perioada de 15 saptamani criza Covid-19 (pana la 1 iulie 2020). Pentru restaurantele…