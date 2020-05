Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat planurile Romaniei de a compensa partial companiile mari consumatoare de energie pentru preturile mai ridicate ale electricitatii rezultand din costurile emisiilor indirecte, conform sistemului Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), se…

- Comisia Europeana a aprobat sambata o schema de ajutoare a Romaniei in valoare de 16 miliarde de lei (aproximativ 3,3 miliarde de euro), ce vizeaza sustinerea intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-uri), in contextul pandemiei de COVID-19, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar.…

- Impreuna cu coordonatorii grupurilor politice din Comisia pentru Industrie, Cercetare și Energie pe care o conduc in Parlamentul European am avut ieri o videoconferința cu comisarul pentru Piața Interna, Thierry Breton, reprezentantul Franței in Comisia Europeana, la care am discutat despre deciziile…

- Comisia Europeana a aprobat, luni, in conformitate cu normele Uniunii Europene privind ajutoarele de stat, planul Romaniei de a acorda un imprumut temporar in valoare de aproximativ 36,7 milioane euro (aproximativ 176 de milioane lei) companiei aeriene de stat TAROM, informeaza un comunicat de presa…

- In luna februarie Comisia Europeana a adoptat doua decizii care interzic Romaniei și Lituaniei sa acorde autorizații de urgența nejustificate pentru trei neonicotinoide (imidacloprid, clotianidin și tiametoxam). Intrucat s-a dovedit ca aceste substanțe le sunt daunatoare albinelor, utilizarea lor a…

- Traficul din Bucuresti este constant evidentiat de statistici si studii interne si internationale, care plaseaza Capitala Romaniei in topurile celor mai poluate orase din cauza numarului mare de masini si a ambuteiajelor produse. In acest context, este evidenta necesitatea adoptarii unor solutii…

- Autoritatile din Romania sunt in discutii cu Comisia Europeana (CE) privind acordarea de ajutoare de stat Complexului Energetic Oltenia, afectat de cresterea preturilor la certificatele de emisie, si companiei TAROM, a declarat, marti, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu. "Sunt discutii…

