Comisia Europeană aprobă achiziţionarea Telekom Romania de către Orange, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiţii Vicepresedinta executiva Margrethe Vestager, responsabila cu politica in domeniul concurentei, a declarat: „Europenii trebuie sa aiba acces la servicii de comunicatii rapide si fiabile si la o panoplie suficienta de solutii alternative pe piata. Gratie acestei decizii si angajamentelor propuse de Orange, piata telecomunicatiilor din Romania va continua sa ofere servicii de comunicatii de inalta calitate la preturi competitive.” Orange, prin intermediul filialelor sale din Romania, precum si TKR furnizeaza servicii de telecomunicatii in Romania la nivelul atat al comertului cu amanuntul, cat si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

