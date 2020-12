Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana le-a recomandat, marti, tarilor Uniunii Europene sa aiba o abordare coordonata in privinta masurilor aplicate in relatia cu Marea Britanie si sa permita deplasarile esentiale, in pofida mutatiei coronavirusului.

- De miercuri la ora 14.00 (12.00 GMT), numai cetatenii israelieni si strainii cu permise speciale precum diplomatii vor avea voie sa intre in tara in conformitate cu noile reguli decise de "cabinetul coronavirus" al Israelului. Ei vor fi obligati sa se autoizoleze acasa, cu exceptia cazului in care vin…

- Noua tulpina a coronavirusului, detectata in Marea Britanie, dar și in alte țari precum Danemarca, Olanda și Australia, este inca analizata de oamenii de știința, care avertizeaza ca toate afirmațiile ce susțin ca aceasta ar fi mai virala, dar nu neaparat mai agresiva și mai rezistenta in fața vaccinurilor,…

- Comisia Europeana propunere crearea „Uniunii Europene de Sanatate”. Comisia Europeana propune crearea unei agenții speciale pentru a ajuta statele membre sa lupte cu viitoarele crize sanitare. Așa-numita Uniune Europeana de Sanatate vor urmari, printre altele, sa instituie un mecanism prin care țarile…

- Raportul privind Planul de investitii al Pactului Ecologic European (Pactul Verde), coordonat de europarlamentarul Siegfried Muresan in calitate de coraportor, a fost adoptat vineri in sedinta comuna a Comisiei pentru bugete si a Comisiei pentru afaceri economice si monetare din Parlamentul European.…

- Comisia Europeana a atentionat joi ca statele membre ale Uniunii Europene sunt nepregatite pentru un nou val de infectii cu COVID-19 si a recomandat masuri comune pentru scoaterea pe piata a noilor vaccinuri atunci cand ele devin disponibile, transmite Reuters. ''In timp ce evolutia pandemiei…

- Comisia Europeana nu are nicio autoritate de a intocmi evaluari comparative privind statul de drept in tarile membre ale Uniunii Europene si de a introduce sanctiuni pe aceasta baza, a sustinut luni dimineata ministrul ungar al justitiei Judit Varga, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Intr-o…