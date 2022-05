Comisia Europeană anunță un nou infringement pentru România. Autoritățile au ignorat Directiva privind energia din surse regenerabile Romania, Croatia, Ciprul, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Luxemburgul, Polonia și Portugalia au la dispoziție doua luni sa transpuna Directiva privind energia din surse regenerabile, a anunțat, joi, Comisia Europeana. „Comisia a decis astazi, 19 mai, sa trimita avize motivate Croatiei, Ciprului, Germaniei, Greciei, Ungariei, Irlandei, Luxemburgului, Poloniei, Portugaliei si Romaniei pentru ca nu au transpus […] The post Comisia Europeana anunța un nou infringement pentru Romania. Autoritațile au ignorat Directiva privind energia din surse regenerabile appeared first on Știri online, ultimele… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

