Comisia Europeană anunță propuneri menite să stopeze defrișările și să asigure soluri sănătoase Comisia Europeana (CE) a adoptat miercuri trei noi initiative care sunt necesare pentru a transpune in practica angajamentele asumate in cadrul Pactului verde european, informeaza un comunicat al Executivului comunitar. CE propune noi norme menite sa stopeze defrisarile de care UE este raspunzatoare, precum si noi norme menite sa faciliteze transferurile de deseuri in interiorul UE pentru a promova economia circulara si a combate exporturile de deseuri ilegale catre tari terte si transferul catre acestea a provocarilor in materie de deseuri. Comisia prezinta, de asemenea, o noua Strategie privind… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) a adoptat miercuri trei noi initiative care sunt necesare pentru a transpune in practica angajamentele asumate in cadrul Pactului verde european, informeaza un comunicat al Executivului comunitar. CE propune noi norme menite sa stopeze defrisarile de care UE este raspunzatoare,…

- Uniunea Europeana va prezenta miercuri un set de noi reguli pentru companiile care vand sase materii prime importante, in incercarea de a reduce defrisarile globale, transmite Bloomberg. Comisia Europeana vrea sa elaboreze un act legislativ care sa acopere soia, carnea de vita, uleiul de palmier,…

- Compania farmaceutica franco-austriaca Valneva si Comisia Europeana au anuntat miercuri ca au semnat un acord privind livrarea in urmatorii doi ani a unei cantitati de pana la 60 de milioane de doze din vaccinul sau candidat anti-COVID-19 , informeaza AFP si Reuters, preluate de Agerpres. Contractul…

- Luna octombrie marcheaza numaratoarea inversa pana cand romanii vor da ceasurile cu o ora inapoi. Acest lucru se va intampla in ultimul weekend al lunii și ar putea fi ultimul an in care s-ar face acest lucru. In noaptea de sambata spre duminica, intre 3 și 31 octombrie, romanii iși vor seta ceasurile…

- Uniunea Europeana analizeaza posibilitatea ca statele membre sa realizeze achizitii comune de caz natural, in contextul in care blocul european cauta moduri prin care sa se protejeze in fata preturilor record la energie, conform unor documente citate de Reuters preluata de mediafax. Comisia…

- Curtea Constituționala a Poloniei a decis joi ca anumite articole din tratatele UE sunt „incompatibile” cu Constituția țarii, într-o decizie istorica ce ar putea pune în pericol finanțarea europeana a țarii și chiar pune în discuție prezența Poloniei în blocul comunitar.…

- ​​Ungaria trebuie sa ramâna membra a Uniunii Europene, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, adaugând ca țara sa va fi printre ultimele care vor parasi blocul, în cazul în care acesta se va dezintegra. Aflat în conflict deschis cu mulți lideri de la Bruxelles…

- Premierul Florin Citu a declarat joi, 26 august, la primul Comitet interministerial pentru monitorizarea implementarii Proiectului Romania Educata, ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) va fi aprobat pana la finalul lunii septembrie și ca au fost incluse fonduri si pentru proiectul care…