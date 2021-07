Stiri pe aceeasi tema

- Final de cariera pentru motorul pe benzina. Comisia Europeana a facut astazi, 13 iulie, anunțul de care s-a temut intreaga industrie auto. Implicațiile pentru economie, dar și pentru piața auto vor fi majore, informeaza promotor.ro.

- Autoturismele diesel si pe benzina si-au trait viata, iar viitorul este al celor electrice. Comisia Europeana ar putea propune miercuri reducerea la zero a emisiilor de CO2 pentru vehiculele noi in urmatorul deceniu, una dintre masurile de mediu menite sa combata schimbarile

- Guvernul regional din Bruxelles a anuntat vineri interzicerea automobilele diesel in regiune incepand din 2030 si a automobilelor pe benzina din 2035, in incercarea de a atinge obiectivul Uniunii Europene privind neutralitatea emisiilor de carbon in 2050, informeaza Reuters. De asemenea, interdictia…

- Masinile cu motoare diesel si pe benzina ar mai putea fi vandute in Uniunea Europeana doar pentru 14 ani, conform noilor tinte in privinta emisiilor de carbon discutate in prezent la Bruxelles.

- Comisia Europeana anunta ca Romania a depus oficial Planul de Redresare si Rezilienta, pana acum, 22 de state transmitand documentul, anunța news.ro. ”Comisia a primit un Plan oficial de Redresare si Rezilienta din partea Romaniei. Acest plan stabileste reformele si proiectele de investitii…

- Comisia Europeana va propune o definitie unica la nivelul UE pentru discursul instigator la ura. In prezent, tarile UE au reguli diferite in privinta discursului instigator la ura. In legislatia noastra, prevederile privind instigarea la ura si discriminare apar in Codul penal. Comisia Europeana…