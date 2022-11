Stiri pe aceeasi tema

- Germania a economisit in ultimele saptamani mai putin gaz decat multe alte state membre ale Uniunii Europene si nu se incadreaza in angajamentele asumate, conform unor date ale Comisiei Europene consultate vineri de agentia DPA, transmite Agerpres. Desi in luna august Germania a consumat cu 28% mai…

- Procurorii DIICOT Cluj au trimis in judecata nu mai puțin de 24 de inculpati (parte din aceștia avand profesia de farmacist), pentru savarșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, trafic de droguri de risc și de mare risc, scoatere din țara de droguri de risc și de mare…

- Executivul UE le-a prezentat miercuri statelor membre un document care analizeaza diferitele optiuni pe care UE le ia in calcul pentru a reduce pretul gazului, dupa ce 15 dintre cele 27 de tari membre au solicitat o plafonare la nivelul UE a acestui pret.Potrivit documentului, consultat de Reuters,…

- Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca Romania a sprijinit toate pachetele de sanctiuni impotriva Rusiei, insa a afirmat ca este inoportun sa se discute despre noul pachet in faza de pregatire, informeaza AGERPRES . „Noi am sprijinit toate pachetele de sanctiuni si trebuie sa stiti ca ele nu se bazeaza…

- Deputatul Brian Cristian prezent la conferința parlamentara internaționala „Legislație și politici pentru Tineretul European”! „Zilele acestea am participat la conferința parlamentara internaționala „Legislație și politici pentru Tineretul European”. Am fost onorat sa fiu unul dintre cei 2 reprezentați…

- Guvernul de la Praga a ajuns la un acord privind plafonarea preturilor la gaze si electricitate in 2023, pentru a atenua impactul scumpirii acestora asupra gospodariilor, a anuntat premierul ceh Petr Fiala, a carui tara asigura semestrul acesta presedintia Uniunii Europene, transmite Reuters. Planul…

- Biroul de statistica Eurostat a transmis miercuri, 1 septembrie, ca inflatia din zona euro a atins un nou record in august, de 9,1%, si ca principalul motiv il reprezinta preturile ridicate ale energiei, transmite CNBC.Cresterea preturilor este peste asteptari, un sondaj al economistilor Reuters…

- Anul trecut, 70% dintre gospodariile din Uniunea Europeana au beneficiat de internet de mare viteza, in crestere de la doar 16% in 2013, arata datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). In 2021, Malta a inregistrat o acoperire de 100% in ceea ce priveste internetul de mare…