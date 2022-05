Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat al saselea pachet de sanctiuni impus Rusiei in urma razboiului declansat in Ucraina. Astfel, Uniunea Europeana propune interzicerea totala a importurilor de petrol rusesc, intr-un mod organizat, prin eliminarea treptata a livrarilor de petrol brut in termen de sase luni si produse rafinate pana la sfarsitul anului. De asemenea, UE elimina Sberbank si alte doua banci importante din Rusia din sistemul financiar global SWFIT, interzice difuzarea a trei televiziuni importante rusesti in interiorul Uniunii si realizeaza o lista de ofiteri,…