Comisia Europeana anunta oficial declansarea procedurii de deficit excesiv si da vina pe PSD

Stiri pe aceeasi tema

- Siegfried Muresan (PPE / PNL), vicepresedintele Grupului PPE din Parlamentul European responsabil pentru buget, afirma ca raportul Comisiei Europene, publicat ca prima etapa in declansarea procedurii de deficit excesiv fata de Romania, este "consecinta anilor de risipa si de politica fiscala iresponsabila…

- Romania va intra in procedura de deficit excesiv, arata un raport al Comisiei Europene, care sustine ca declansarea este justificata, deoarece tara noastra nu a raspuns prin actiuni eficiente la niciuna dintre recomandarile trimise bianual de Bruxelles.

- Romania a intrat oficial in procedura de deficit excesiv, arata un raport al Comisiei Europene, care sustine ca declansarea este justificata, deoarece tara noastra nu a raspuns prin actiuni eficiente la niciuna dintre recomandarile trimise bianual de Bruxelles.

- Romania a intrat oficial in procedura de deficit excesiv, arata un raport al Comisiei Europene, care sustine ca declansarea este justificata, deoarece tara noastra nu a raspuns prin actiuni eficiente la niciuna dintre recomandarile trimise bianual de Bruxelles.

- "Nu. Ceea ce spunem noi este ca in momentul in care am construit bugetul am tinut cont de legislatia in vigoare, dar tinem cont si de evolutia economiei si cea bugetara. Pana acum nu avem de ce sa ne ingrijoram. In ianuarie am avut incasari foarte bune la TVA, sunt cele mai bune din 2016, am returnat…

- Cițu da asigurari ca declanșarea procedurii de deficit excesiv nu pune in pericol majorarea pensiilor și salariilor in acest an Declansarea de catre Comisia Europeana a procedurii de deficit excesiv nu exclude majorarile de salarii si pensii prognozate conform bugetului pentru acest an, a precizat,…

- Declansarea de catre Comisia Europeana a procedurii de deficit excesiv nu exclude majorarile de salarii si pensii prognozate conform bugetului pentru acest an, a precizat, joi, ministrul demis al Finantelor, Florin Citu. El a participat la o conferinta pe tema finantarii investitiilor, organizata de…

- Romania va intra in procedura de deficit excesiv, acest lucru nu poate fi evitat si cel mai devreme se poate intampla in martie, a declarat, luni seara, ministrul demis al Finantelor, Florin Citu.Citește și: Raed Arafat trage cu TUNUL in Guvernul PNL: a identificat portița lasata spitalelor…