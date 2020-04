Comisia Europeana anunta masuri exceptionale de sprijin pentru sectorul agroalimentar Comisia Europeana a propus vineri noi masuri exceptionale pentru a oferi mai mult sprijin pietelor agricole si alimentare cel mai afectate de efectele pandemiei de coronavirus (COVID-19), printre acestea aflandu-se ajutoarele pentru depozitarea privata, informeaza un comunicat publicat de Executivul comunitar.



Pachetul prezentat include masuri referitoare la ajutoarele pentru depozitarea privata in sectorul produselor lactate si in cel al carnii, la autorizarea adoptarii unor masuri de auto-organizare in cadrul pietei de catre operatorii din sectoarele grav afectate si la flexibilitatea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

