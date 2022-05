Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a trimis avize motivate Croatiei, Ciprului, Germaniei, Greciei, Ungariei, Irlandei, Luxemburgului, Poloniei, Portugaliei si Romaniei pentru ca nu au transpus integral normele UE privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile.

- Gospodariile din Budapesta au platit in aprilie cel mai scazut pret la gaze in randul capitalelor din Uniunea Europeana, conform datelor publicate de Autoritatea de Reglementare a Energiei si Utilitatilor Publice din Ungaria (MEKH), care a analizat 24 de capitale din UE plus Belgrad, transmite MTI.Cel…

- Romania a achiziționat cantitați foarte mari de doze de vaccin anti-Covid. Cantitatea de vaccinuri depașește capacitatea de stocare, spune ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Acesta a spus ca dozele din luna ianuarie și februarie, aproximativ 6,5 milioane, au fost vandute in Germania și Ungaria,…

- Jaroslaw Kacszynski, liderul partidului de guvernamant din Polonia și vicepremier, considerat ca fiind liderul de facto al țarii, spune ca Polonia va trebui sa-și reevalueze relațiile cu Ungaria, ca urmare a poziției pro-Putin adoptate de premierul ungar, Viktor Orban. Polonia și Ungaria au facut deseori…

- Alegerile au trecut in Ungaria, dar neințelegerile cu cea mai inalta autoritate a UE de la Bruxelles nu au fost rezolvate indiferent de rezultatele alegerilor - dimpotriva. Dupa ce, in februarie, Curtea Europeana de Justiție a respins plangerile Ungariei și Poloniei impotriva mecanismului statului…

- In marja Consiliului pentru afaceri externe al Uniunii Europene, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe și integrarii europene Nicu Popescu a discutat cooperarea bilaterala cu miniștrii de externe ai Romaniei, Franței, Germaniei, Lituaniei, Croației și Suediei. Impreuna cu omologul roman Bogdan…

- Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, astazi in vizita la Bucuresti Pedro Sanchez. Foto: facebook.com/pedro.sanchezperezcastejon Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, vine astazi la Bucuresti. El se va întâlni cu Nicolae Ciuca si cu presedintele Klaus Iohannis. Tema principala a discutiilor…

- Guvernul de la Budapesta a decis sa nu permita transferul de armament din alte state membre ale Uniunii Europene spre Ucraina pe teritoriul Ungariei, a anuntat luni seara ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto.