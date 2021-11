Stiri pe aceeasi tema

- Romania a depașit joi ultimul pas necesar inainte de incepe sa primeasca primii bani din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), dupa ce a primit o evaluare pozitiva a Consiliului Uniunii Europene asupra proiectului prezentat. Astfel, Romania va putea accesa in cel mai scurt timp prima tranșa…

- Comisia Europeana pune la dispoziție 60 de milioane de euro pentru a ajuta Republica Moldova sa gestioneze actuala criza energetica din țara. Anunțul a fost facut pe Twitter, de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dupa o intrevedere la Bruxelles cu prim-ministra R. Moldova, Natalia Gavrilița.…

- Uniunea Europeana a elaborat un program de asistenta in valoare de aproximativ un miliard de euro destinat Afganistanului si tarilor vecine, in scopul evitarii unui dezastru umanitar, informeaza cotidianul Le Figaro. „Trebuie sa facem tot ce ne sta in putere pentru a evita un dezastru umanitar si socio-economic…

- Uniunea Europeana isi va spori sprijinul financiar pentru a ajuta tarile mai sarace sa lupte impotriva schimbarilor climatice si sa se adapteze la impactul acestora, a declarat miercuri presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in discursul privind starea UE sustinut miercuri in plenul Parlamentului…

- Uniunea Europeana va oferi 200 de milioane de doze suplimentare de vaccin anti-COVID-19 tarilor sarace pana la jumatatea anului 2022, pe langa cele 250 de milioane de doze deja promise, a anuntat miercuri presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, scrie agerpres.ro.

- Uniunea Europeana a anunțat marți ca 70% din populația adulta este vaccinata complet. A fost atinsa o etapa cruciala, au spus autoritațile europene. Potrivit statisticilor oficiale, peste 256 de milioane de adulți din UE au in prezent o schema completa de vaccinare. „Sunt foarte mulțumita de faptul…

- Uniunea Europeana va suplimenta ajutorul umanitar pentru afganii din tara si din jurul acesteia pana la peste 200 milioane de euro de la nivelul actual de 50 milioane, a transmis marti presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informeaza Reuters, citat de agerpres.ro.