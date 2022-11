Comisia Europeană anunţă că a intrat în vigoare Regulamentul privind serviciile digitale care prevede normele de referinţă ale UE privind platformele online Regulamentul privind serviciile digitale se aplica tuturor serviciilor digitale prin care consumatorii sunt pusi in legatura cu furnizorii de bunuri, servicii sau continut online. Regulamentul creeaza noi obligatii pentru platformele online menite sa reduca eventualele prejudicii cauzate si sa contracareze riscurile din mediul online si prevede garantii puternice de protectie a drepturilor utilizatorilor online si un cadru nou si unic de transparenta si responsabilitate pentru platformele digitale. „Concepute ca un set unic si uniform de norme pentru UE, aceste norme vor oferi utilizatorilor noi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj, joi, participantilor la cea de-a XI-a editie a „GoTech World”, in care arata ca, in Romania, ritmul trecerii la serviciile publice digitale este „inca redus”, iar autoritatile publice ar trebui sa faca pasi concreti si rapizi, potrivit Agerpres. „Dezbaterile…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj, joi, participantilor la cea de-a XI-a editie a „GoTech World”, in care arata ca, in Romania, ritmul trecerii la serviciile publice digitale este „inca redus”, iar autoritatile publice ar trebui sa faca pasi concreti si rapizi.

- Un plic care conținea un praf suspect a fost descoperit, vineri, in birourile Comisiei Europene din Bruxelles, la etajul unde lucreaza președintele Ursula von der Leyen, au anunțat serviciile de urgența, transmite AFP. Cladirea Berlaymont din Bruxelles care gazduiește Comisia Europeana a fost evacuata…

- In documentul publicat de Economedia se precizeaza ca reforma sistemului de pensii va trebui facuta pentru toate categoriile, pe baza contributivitații, prevede contractul incheiat cu Banca Mondiala, in urma asumarii acestui obiectiv prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR).In plus la…

- APEE: „Daca ai depașit plafonul și cu un KWh, platești la preț intreg” Foto arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (2 septembrie, ora 8:29) - Emisiunea "Apel matinal" - Realizator: Catalin Cîrnu - Consumatorii casnici vor beneficia de plafonarea prețului la energia electrica pâna…

- In timpul pandemiei de Covid-19, cat accesul la serviciile medicale in persoana a fost limitat, s-a dezvoltat și in Romania conceptul de telemedicina. Inițial erau consultații la distanța pentru anumite specialitați, ca apoi sa apara adevarate clinici online cu zeci de specialitați medicale disponibile,…

- In 2021, aproximativ noua din zece (89%) persoane din Uniunea Europeana, cu varsta cuprinsa intre 16 si 74 de ani, au folosit internetul in special pentru citirea stirilor online, dar in Romania s-a inregistrat cea mai scazuta pondere a utilizatorilor de internet care citesc stiri online, arata datele…