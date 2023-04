Comisia Europeana ancheteaza ajutorul de stat adoptat de Romania in favoarea companiei aeriene Blue Air Aviation, potrivit News.ro Compania aeriana romana Blue Air se confrunta cu dificultati financiare din 2019. Incepand din martie 2020 a fost grav afectata de pandemia de coronavirus. Din noiembrie 2022, Blue Air a incetat sa functioneze, deoarece autoritatile romane i-au suspendat temporar licenta de operare. Ce masuri a aprobat Comisia Europeana In august 2020 , Comisia a aprobat doua masuri in favoarea Blue Air, si anume: – o garantie publica in valoare de aproximativ 28 de milioane EUR pentru…