Stiri pe aceeasi tema

- DiscoverEU, ca parte a programului Erasmus +, le ofera rezidentilor in varsta de 18 ani din statele membre ale UE si din tarile asociate la Erasmus + posibilitatea de a calatori in intreaga Europa si de a-i explora diversitatea, arata comunicatul de presa al Comisiei Europene. Titularii permiselor pot…

- ”Vor fi proiecte de infrastructura pentru care vom folosi varianta parteneriatului public-privat. In guvernul Romaniei a fost aprobat, cu acceptul Comisiei Europene, un plan de investitii pe infrastructura pana in 2030. Necesarul este de aproximativ 70 de miliarde de euro, pe toate tipurile de transport,…

- Acest oficiu va juca un rol esential in punerea in aplicare a Regulamentului privind inteligenta artificiala, in special in ceea ce priveste modelele de IA de uz general, mai arata comunicatul de presa al CE. De asemenea, el va actiona pentru a promova cercetarea si inovarea in domeniul IA de incredere…

- Nokia se pregateste sa incheie acordul, chiar daca Huawei din China a fost singurul furnizor al MEO de echipamente pentru reteaua de acces radio (RAN) 2G, 3G si 4G. Contractul a fost convenit, dar nu a fost inca semnat, iar un anunt este probabil sa vina inca de luna viitoare, potrivit surselor. MEO…

- Vorbind la conferinta FT Future of the Car, Shu a spus ca BYD va aduce in Europa un vehicul electric low-cost bazat pe modelul sau chinezesc Seagull. Versiunea europeana a Seagull, care se vinde cu amanuntul in China la mai putin de 10.000 de dolari, ar trebui sa coste mai putin de 20.000 de euro in…

- Inflația in zona euro s-a stabilizat! Rata anuala a inflatiei in zona euro s-a stabilizat in luna aprilie. In paralel, economia zonei euro a revenit pe crestere in primul trimestru, dupa o usoara contractie in ultimele trei luni ale anului trecut, informeaza AFP . Potrivit unei estimari preliminare…

- Turcii investesc in Romania. Investițiile directe turcești in Romania au ajuns la un nivel foarte ridicat, de 7,5 miliarde de dolari, atunci cand sunt incluse și investițiile din țari terțe, a declarat Cevdet Yilmaz , vicepreședinte al Turciei, la o intalnire cu oameni de afaceri in București. Romania,…

- Simion a facut propunerea la Conferinta Internationala "Make Europe Great Again" organizata de AUR, care a avut loc, sambata si duminica, la Palatul Parlamentului."Au fost zile interesante, sper ca ati avut experiente frumoase la Bucuresti. Eu am intalnit foarte multi prieteni, mi-am facut alti prieteni.…