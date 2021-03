Masura ar marca o schimbare mare de abordare a aprobarii vaccinurilor, pentru ca ar implica o procudura considerata periculoasa de uE si care inainte de pandemia de Covid-19 a fost rezervata pentru autorizarea exceptionala la nivel national a medicamentelor destinate paciensilor cu boli in stadiul terminal, inclusiv in tratamentul cancerului. Posibila schimbare ar avea loc in conditiile in care Executivul UE si autoritatea europeana de reglementare a medicamentelor sunt supuse unor presiuni tot mai mari din cauza aprobarii lente a vaccinurilor, care a incetinit distribuirea vaccinurilor pentru…