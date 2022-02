Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a calificat miercuri drept ”distructiva” decizia Statelor Unite-SUA de a trimite 3000 de militari suplimentari in Europa de Est in contextul tensiunilor exacerbate intre Moscova si occidentali cu privire la Ucraina, transmite AFP. Viceministrul de externe rus Alexandr Grusko, citat de agentia…

- Experții științifici se tem ca raspandirea antiștiinței va distruge civilizația occidentala, in timp ce scepticii COVID sunt inspaimantați de o dictatura care ii pandește și in care libertațile sunt sacrificate masurilor de asistența medicala. Care este adevarul? Și cum ne schimba criza de sanatate…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 392 locuri de munca. Romanii se pot angaja in Germania, Norvegia, Estonia, Franța, Finlanda, Polonia și Olanda.

- Comisia a finalizat plațile de asistența din Fondul de solidaritate al UE (FSUE) pentru a face fața situației de urgența sanitara generate de coronavirus catre 19 țari, in valoare totala de aproape 385,5 milioane de euro. Aceasta suma se adauga sumei de 132,7 milioane de euro platite in 2020 statelor…

- Germania a achizitionat de la Romania 5 milioane de doze de vaccin anti-COVID de la Pfizer/BioNTech, pentru a accelera campania de administrare a dozei booster, a anuntat ministerul federal al Sanatatii marti seara, informeaza dpa, potrivit Agerpres . Dozele de vaccin vor fi disponibile in Germania…

- Romania este penultimul stat european la cheltuieli de sanatate. Ca pondere, cheltuim mult pe spitale pentru ca investim infim in prevenție, arata cele mai recente date Eurostat, publicate zilele trecute. Sistemele medicale sunt organizate si finantate diferit in statele membre UE, dar accesul universal…

- Productia totala de lemn rotund (busteni) a Uniunii Europene a fost de 488 milioane metri cubi in 2020, cu 2% mai putin decat in 2019 dar cu 21% mai mare decat in 2000, Romania fiind printre statele membre cu cel mai puternic avans, arata datele publicate luni de Eurostat. In 2020, Germania…

- Autoritatile romane coopereaza cu autoritatile din Germania si Franta pentru destructurarea unei grupari specializate in furt calificat si tainuire. 46 de perchezitii au avut loc miercuri in judetele Dambovita si Arges, iar 11 la locuintele unor membri ai grupului infractional, pe teritoriul Germaniei.