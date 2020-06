Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a lansat o cerere de oferte in valoare de 9 milioane de euro pentru a consolida sprijinul acordat celor care verifica veridicitatii informatiilor si cercetatorilor. Aceasta face parte dintr-o strategie de consolidare a actiunilor impotriva dezinformarii.

- Comisia Europeana a aprobat o investitie de 47 de milioane de euro din Fondul European de Dezvoltare Regionala pentru construirea si echiparea unui spital de urgenta in Cluj, Romania. Contractul de finantare pentru Spitalul Regional Cluj-Napoca a fost semnat inca de joi, 2 aprilie de Ion Stefan, ministrul…

- Un spital de urgenta va fi construit la Cluj printr-o investiție de 47 de milioane de euro din Fondul European de Dezvoltare Regionala, bani aprobați de Comisia Europeana. De serviciile unitații...

- Comisia Europeana a aprobat o investitie de 47 de milioane de euro din Fondul European de Dezvoltare Regionala pentru construirea si echiparea unui spital de urgenta in Cluj, Romania, de care vor beneficia cetatenii din regiunea Nord-Vest, predominant rurala, se arata intr-un comunicat publicat luni…

- Comisia Europeana a anunțat ca va dona 300 de milioane de euro in favoarea GAVI, alianța pentru vaccinuri, in perioada 2021-2025. Aceasta suma va contribui la imunizarea a 300 de milioane de copii din intreaga lume și va finanța constituirea de rezerve de vaccinuri utile in cazul epidemiilor de boli…

- Proiectul intitulat Observatorul European al mass-mediei digitale (EDMO), finanțat de UE, și-a inceput activitatea luni. Acest hub independent de colaborare va spori nivelul de cunoștințe științifice disponibile in materie de dezinformare online, potrivit Comisiei Europene (CE), anunța MEDIAFAX.Aflat…

- Platformele au eliminat sau blocat milioane de anunturi publicitare sau listari de produse inselatoare, in epidemie. Google a blocat sau a eliminat, la nivel mondial, peste 80 de milioane de anunturi publicitare legate de coronavirus, iar eBay a blocat 17 milioane de listari. Comisia Europeana…

- Comisia Europeana a decis sa ofere asistența financiara Republicii Moldova in valoare de 87 milioane de euro pentru acoperirea necesitaților imediate și pentru depașirea consecințelor de lunga durata provocate de criza epidemiologica.