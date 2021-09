Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile parlamentare desfasurate de vineri pana duminica in Rusia au fost ''libere si corecte'', a apreciat luni Kremlinul, in timp ce observatorii si opozitia manifesta ingrijorari majore privind fraude electorale, inclusiv cu votul electronic, iar Comisia Europeana considera ca acest scrutin…

- „Ministerul Afacerilor Externe nu recunoaste legitimitatea alegerilor pentru Duma de Stat a Federatiei Ruse organizate in Crimeea, la 19 septembrie 2021. Ministerul Afacerilor Externe reafirma sprijinul pentru suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei si reaminteste ca Romania nu recunoaste…

- Insarcinatul cu afaceri al Federației Ruse in Romania a vorbit despre alegerile pentru Duma de Stat, despre cum se desfașoara procesul electoral in Romania, dar și despre standardele duble cu care Occidentul trateaza Rusia și alte state.

- Rusia respecta votul moldovenilor exprimat la alegerile parlamentare anticipate din tara noastra. Parerea a fost exprimata de purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, pe pagina oficiala a institutiei.

- „Romanii nu trebuie sa aștepte nimic de la Guvern in urmatoarele luni. Pana pe 25 septembrie Cițu e plecat in campanie. Se ocupa doar de problemele liberalilor cu carnet de partid. Alegerile zgomotoase din PNL au devenit prioritare, nu guvernarea. Se vede deja mare șef la PNL și l-a și zburat pe anonimul…

- Nava de razboi britanica despre care Rusia spune ca a intrat ilegal in apele sale teritoriale de langa Crimeea saptamana trecuta a facut acest lucru pentru a observa in detaliu reactia fortelor rusesti, a declarat presedintele Vladimir Putin miercuri in cadrul sesiunii sale anuale de intrebari-raspunsuri,…

- Deputații Octavian Țicu și Iurie Renița, care candideaza la alegerile parlamentare din 11 iulie pe listele Partidului Unitații Naționale, acuza Kremlinul de ingerința in campania electorala din Republica Moldova, noteaza știri.md Potrivit lor, Rusia iși dorește in Republica Moldova destabilizarea…