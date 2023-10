Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai multe țari au luat decizia sa introduca controalele la frontiera de teama atentatelor. Criza internaționala, riscul din ce in ce mai mare ca conflictul arabo-israelian sa se extinda in intreg Orientul Mijlociu, atacurile și alarmele repetate din unele orașe europene au determinat Italia și alte…

- Reprezentanta Comisiei Europene in Romania lanseaza o noua platforma online dedicata combaterii dezinformarii, “trUE – Adevarul gol-golut”, potrivit Agerpres. Platforma reuneste articole, studii de caz, materiale video realizate in colaborare cu influenceri, dar si materiale didactice ce pot fi folosite…

- Comisia Europeana lanseaza platforma online „trUE – Adevarul gol-goluț”, pentru combaterea dezinformarii, reunind articole, studii de caz, materiale video realizate in colaborare cu influenceri, dar și materiale didactice ce pot fi folosite in timpul orelor de curs.

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a precizat ca problema drogurilor in Romania devine la fel de presanta ca in Statele Unite, in contextul in care un raport al Departamentului american pentru Securitate Interna arata ca, in anul 2024, traficul si consumul ilicit de droguri vor fi principale amenintari…

- Comisia Europeana a anunțat, vineri, ca inchide in mod oficial Mecanismul de Cooperare și de Verificare (MCV) pentru Romania și Bulgaria. Reformele facute de Romania in domeniul justiției și anticorupției au fost monitorizate de Comisia Europeana prin MCV timp de 15 ani. „Felicit Bulgaria și Romania…

- Consumul de droguri va fi un subiect abordat de profesori elevilor, in cadrul programului „Școala altfel” , dar și despre combaterea acestui fenomen, a susținut secretarul de stat din Ministerul Educației Kallos Zoltan, conform Edupedu.ro. Secretarul de stat Kallos Zoltan a declarat, pentru Edupedu.ro,…

- Agricultorii ameninta ca vor bloca vamile si Portul Constanta in cazul in care Comisia Europeana nu prelungeste interdictiile in privinta comertului de cereale din Ucraina pana la finalul acestui an. Alianta pentru Agricultura si Cooperare, formata din principalele organizatii ale agricultorilor din…