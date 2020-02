Comisia Europeana adopta un raport cu privire la Romania, referitor la depasirea tintei de deficit

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a trimis miercuri Romaniei o scrisoare de punere in intarziere si indeamna Romania sa puna in aplicare in mod corespunzator Regulamentul UE privind lemnul (EUTR), care interzice intreprinderilor din sectorul lemnului sa produca si sa introduca pe piata UE produse obtinute din busteni…

- Banca Nationala a Romaniei a inclus la capitolul factori care ar putea contribui la reducerea inflatiei din acest an raspandirea coronavirusului, care ar putea determina incetinirea economiei globale, a declarat, marti, guvernatorul Mugur Isarescu, in cadrul unei conferinte de presa pe tema Raportului…

- Japonia a confirmat aparitia unui al doilea caz de imbolnavire cu noul coronavirus din China, a anuntat vineri Ministerul japonez al Sanatatii, relateaza site-ul agentiei Reuters. Infectia a fost confirmata la un barbat din 40 de ani, care locuieste in Wuhan - orasul chinez din centrul focarului…

- Politia a retinut 185 de activisti ai miscarii ecologiste Extinction Rebellion, dupa ce acestia au manifestat, sambata, la salonul auto din Bruxelles, in semn de protest fata de rolul industriei auto in emisiile de dioxid de carbon, relateaza Reuters. Protestul a venit la doar cateva zile…

- Guvernul a decis sa elimine mecanismul split TVA incepand cu data de 1 februarie 2020. Deja firmele nu se mai pot inscrie in registrul split TVA, iar banii din conturile in care taxa s-a achitat defalcat vor fi returnati societatilor platitoare, in termen de 10 zile de la aplicarea modificarilor legislative.…

- Sistemul de pensii, asa cum arata acum, este falimentar si peste 20-30 de ani nu vom avea bani sa platim pensiile decreteilor, a declarat, joi seara, la B1 TV, ministrul Finantelor, Florin Citu, atragand atentia ca este nevoie urgent de o reforma a acestui sistem. "Asa cum arata azi sistemul…

- Uniunea Europeana a inregistrat in octombrie un excedent al balantei comerciale de 2,2 miliarde de euro, fata de un deficit de opt miliarde de euro in perioada similara din 2018, potrivit datelor publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In octombrie, exporturile de bunuri…

- Comisia Europeana a decis sa trimita Danemarca in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru neindeplinirea obligatiilor care ii revin in temeiul legislatiei UE privind sistemele din domeniul calitatii produselor agricole si alimentare, informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar.…