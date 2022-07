Comisia Europeană adoptă o propunere vizând sancţiunile impuse Rusiei şi introduce o nouă interdicţie asupra importului de aur rusesc Pachetul de ”intretinere si aliniere” clarifica o serie de dispozitii menite ”sa consolideze securitatea juridica pentru operatori si aplicarea de catre statele membre”. De asemenea, aliniaza si mai mult sanctiunile UE cu cele ale aliatilor si partenerilor Uniunii, in special din G7. Mai mult decat atat, pachetul ”reitereaza pozitia hotarata a Comisiei de a proteja securitatea alimentara pe tot globul”, se mai precizeaza in comunicat. Noul pachet va introduce o noua interdictie asupra importului de aur rusesc, consolidand in acelasi timp controalele de export cu dubla utilizare si tehnologie avansata.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pachetul de ”intretinere si aliniere” clarifica o serie de dispozitii menite ”sa consolideze securitatea juridica pentru operatori si aplicarea de catre statele membre”. De asemenea, aliniaza si mai mult sanctiunile UE cu cele ale aliatilor si partenerilor Uniunii, in special din G7. Mai mult decat…

- Platforma anuntata de Ursula von der Leyen va fi folosita pentru schitarea nevoilor de investitii, coordonarea actiunii si orientarea resurselor.UE va crea o platforma care sa coordoneze reconstructia Ucrainei dupa razboiul acesteia cu Rusia, a declarat luni presedinta Comisiei Europene, Ursula von…

- Ucraina negociaza cu Rusia evacuarea militarilor raniți, blocați in oțelaria Azovstal și ofera, in schimb, prizonieri de razboi ruși. Vicepremierul Irina Vereșciuk spune ca inca nu exista un acord, dar se poarta discuții. In același timp, guvernul ucrainean anunța ca va elibera regiunea Herson, din…

- Sancțiunile Occidentului impuse Moscovei nu pot distruge vointa poporului și a conducerii ruse, a declarat vineri ministrul de externe Serghei Lavrov, care a subliniat ca Rusia este hotarata „sa apere adevarul istoric si interesele sale legitime”, informeaza agenția de presa rusa de stat TASS, citata…

- Biserica Ortodoxa Rusa a comentat informațiile potrivit carora patriarhul Kirill al Moscovei și Intregii Rusii ar urma sa fie inclus pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene, afirmand ca decizia este „lipsita de bun-simț”, relateaza TASS . „Posibila includere a Patriarhului Kirill al Moscovei și al…

- Euro a coborat sub 1,06 dolari pe unitate pentru prima data din 2017, fiind tranzactionat ulterior in declin cu aproape 0,9%, la 1,054 dolari pe unitate. Dolarul a crescut in ultimele saptamani din cauza atractivitatii sale ca instrument de refugiu, deoarece comerciantii se tem de o incetinire a cresterii…

- ”Conditiile stabilite fac parte dintr-o noua metoda de plata, elaborata in urma unor acte inamicale fara precedent in domeniul economic si financiar”, in urma invaziei Ucrainei de catre Rusia, anunta un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Rusia a fost nevoita sa elaboreze o noua modalitate…

- Uniunea Europeana vrea sa elimine toate taxele la importurile din Ucraina ca sa realizeze o zona de schimburi economice și sa ajute țara lovita de razboi. In urma unei solicitari din partea Ucrainei, Comisia Europeana a propus miercuri o serie de „masuri temporare de liberalizare a comerțului” care…