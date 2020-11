Stiri pe aceeasi tema

- Distribuitorul de mobilier de birou Workspace Studio, partener unic acreditat al Herman Miller in Romania, anunta intrarea pe piata de retail online cu produse ergonomice, dupa afaceri de 6,5 milioane de euro in primele noua luni."Workspace Studio, companie specializata in solutii de amenajare…

- Medicul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS si candidat PSD la alegerile parlamentare, sustine ca, cel mai probabil, cinci milioane de romani ar urma sa primeasca vaccinul anti-COVID-19 pana in vara anului viitor, informeaza News.ro.Alexandru Rafila a declarat ca in prezent sunt in studii…

- Divizarea marilor companii din sectorul tehnologiei, precum Google sau Facebook, nu va fi necesara, a declarat, duminica, comisarul european pentru concurenta, Margrethe Vestager, transmite Reuters, citat de Agerpres.

- Marți, autoritațile americane au declanșat o acțiune judiciara importanta împotriva Google pe care o acuza de abuz de poziție dominanta în legatura cu cautarea online și publicitatea online. Este cea mai mare astfel de ofensiva declanșata de autoritațile SUA împotriva unui gigant tech…

- Proiect: UE ar putea interzice Google, Facebook, Amazon si Apple sa isi favorizeze serviciile proprii Uniunea Europeana ar putea interzice Google, Facebook, Amazon, Apple si altor companii mari de tehnologie sa isi favorizeze serviciile proprii sau sa oblige utilizatorii sa accepte servicii la pachet,…

- Autoritatea italiana responsabila de concurența a anunțat luni ca va investiga serviciile de stocare în cloud ale Apple, Dropbox și Google dupa ce a primit mai multe reclamații privind presupuse practici anticoncurențiale, relateaza CNBC.Autoritatea pentru Piața și Concurența din Italia…

- Indicatorii principali ai Wall Street s-au prabușit joi, 3 septembrie, indreptandu-se spre cea mai slaba zi din ultimele trei luni. Datele economice au scos la iveala o ingrijorare cu privire la o revenire care se anunța lunga și dificila, a relatat Reuters.Wall Street, bursa de la New York, cea mai…

- Gigantul retailer Amazon a lansat o farmacie online in India, marcand, astfel, intrarea pe piața de medicina online a țarii cu peste 1,3 miliarde de locuitori, in contextul pandemiei de Coronavirus care crește piața farmaceutica, scrie BBC .