- Comisia a introdus o cerința ca exporturile de echipamente individuale de protecție in afara Europei sa aiba loc numai daca sunt autorizate de statele membre, pentru a proteja disponibilitatea stocurilor unor astfel de echipamente pe piața unica a UE, anunța MEDIAFAX.Masura a fost adoptata…

- Zece paramedici pompieri de la ISU București-Ilfov sunt in carantina in centrul de la Cațelu. Masura are loc dupa ce au transportat fara echipamente de protecție un barbat infectat cu coronavirus. Pacientul a calatorit in Israel impreuna cu ofițerul MAI depistat pozitiv cu Covid-19. Dupa predarea pacientului…

- Inspectorii de la Directiile Regionale Antifrauda care lucreaza in frontiera si sunt primii expusi in actualul context al raspandirii coronavirusului nu au primit echipamente de protectie precum manusi, masti sau dezinfectanti, arata reprezentantii SindFISC."O situatie aparte se inregistreaza…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunta investitii considerabile de 25 de miliarde de euro pentru combaterea coronavirusului si precizeaza ca vor fi folosite toate instrumentele pe care Comisia le are la dispozitie pentru a se asigura ca economia Europei trece cu bine prin acest…

- Ursula von der Leyen anunța alocari de 25 mld euro Comisia Europeava va sustine economia tarilor afectate de epidemia provocata de noul coronavirus, prin crearea unui fond special ca raspuns la epidemie, a anuntat, marti presedintele CE, Ursula von der Leyen. "Vom folosi toate instrumentele de care…

- O casa de avocatura cu peste 20 de avocați din Cluj-Napoca iși suspenda toate activitatile de reprezentare sau asistare a clientilor in instante pana in momentul la care masurile guvernamentale de protectie a populatiei fata de virusul gripal Covid-19 vor inceta, potrivit Mediafax.Potrivit…

- Grupul taiwanez Foxconn, care asambleaza telefoanele iPhone, se orienteaza spre fabricarea mastilor chirurgicale in uzina sa din Shenzhen, pe fondul crizei mondiale de echipamente de protectie individuale in contextul epidemiei de coronavirus. Foxconn preconizeaza ca va produce 20 de milioane de masti…

- Proiectul Green Deal al Comisiei Europene prevede ca „pentru un viitor prosper, modern, competitiv și neutru din punct de vedere influențelor climatice, toate autoturismele noi introduse pe piața UE trebuie sa aiba emisii zero incepand cu anul 2040 pentru a indeplini obiectivele privind atingerea…