- Comisia Europeana a aprobat sambata o schema de ajutoare a Romaniei in valoare de 16 miliarde de lei (aproximativ 3,3 miliarde de euro), noteaza Agerpres.Aceasta schema vizeaza sustinerea intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-uri), in contextul pandemiei de COVID-19, se arata intr-un comunicat al Executivului…

- Comisia Europeana si Inaltul Reprezentant au prezentat miercuri planuri pentru un raspuns solid si bine directionat al Uniunii Europene, in vederea sprijinirii eforturilor tarilor partenere de combatere a pandemiei de coronavirus, potrivit unui comunicat al Executivului comunitar. Actiunea colectiva…

- Comisia Europeana si Fondul European de Investitii (FEI - care face parte din Grupul Bancii Europene de Investitii) vor sa limiteze impactul pandemiei asupra intreprinderilor mici si mijlocii si asupra intreprinderilor mici cu capitalizare medie si deblocheaza opt miliarde de euro pentru finantarea…

- Comisia Europeana a aprobat, marti, un pachet de investitii in valoare de peste 1,4 miliarde de euro din fonduri UE pentru 14 proiecte mari de infrastructura din sapte state membre, si anume Croatia, Cehia, Ungaria, Polonia, Portugalia, Romania si Spania, se arata intr-un comunicat al Executivului…

- Comisia Europeana a aprobat luni, in conformitate cu normele Uniunii Europene privind ajutoarele de stat, planul Romaniei de a acorda un imprumut temporar in valoare de 251 milioane de euro producatorului de electricitate pe baza de lignit Complexul Energetic Oltenia, care in prezent se confrunta cu…

