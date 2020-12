Comisia Europeană: Achiziția de vaccinuri anti-COVID-19 nu va fi purtătoare de TVA Comisia Europeana a adoptat noi masuri care vor permite statelor membre sa scuteasca spitalele, medicii și persoanele fizice din UE de taxa pe valoarea adaugata (TVA) atunci cand achiziționeaza vaccinuri impotriva coronavirusului și kituri de testare pentru depistarea acestuia. Noile norme, adoptate in unanimitate de toate statele membre și bazate pe o propunere a Comisiei din 28 octombrie (ca parte a Comunicarii privind masurile suplimentare de raspuns la pandemia de COVID-19), sunt menite sa ofere un acces mai bun și mai ieftin la instrumentele necesare pentru prevenirea, depistarea și tratarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

