Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana impreuna cu OECD a publicat, joi, primele profiluri de țara privind cancerul. Raportul privind Romania arata ca intr-un deceniu nu s-a inregistrat niciun progres și, deși țara noastra se situeaza sub media europeana ca numar de cazuri, are o mortalitate mai mare și in creștere, inclusiv…

- Comisia Europeana impreuna cu OECD a publicat, joi, primele profiluri de țara privind cancerul. Raportul privind Romania arata ca intr-un deceniu nu s-a inregistrat niciun progres și, deși țara noastra se situeaza sub media europeana ca numar de cazuri, are o mortalitate mai mare și in creștere, inclusiv…

- Europarlamentarul REPER, Dacian Ciolos, sustine ca Romania are sanse sa adere rapid la spatiul Schengen, cu conditia ca presedintele Klaus Iohannis si Guvernul Ciuca sa faca un plan de negociere. „Din punctul meu de vedere, ar fi sanse sa aderam la Schengen si pana in vara, sub presedintia suedeza…

- OMV nu trebuie sa plateasca taxa de solidaritate, transmite Comisia Europeana. Codurile CAEN, citate in Ordonanța de Urgența, respecta activitațile prevazute in regulament. OMV Petrom se afla intr-un conflict deschis cu autoritațile fiscale din Romania, dupa ce a anunțat ca nu va plati contribuția de…

- Comisia Europeana a solicitat autoritatilor romane anularea taxei de clawback reduse in mod special, la 15%, pentru medicamentele originare din România, iar Guvernul s-a angajat ca la inceputul acestui an sa adopte un proiect de lege in acest sens, releva documente analizate de Profit.ro. In 2020,…

- Europarlamentarul PSD, Mihai Tudose, fost premier al Romaniei, considera ca austriecii de la OMV și-au facut o „optimizare fiscala” in ultimul trimestru al anului trecut, dupa anunțul Regulamentului UE privind taxa de solidaritate, astfel incat sa nu achite aceasta taxa in Romania. Tudose spune ca instituțiile…

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer (OVP), considera ca discuțiile privind aderarea Romaniei și Bulgariei la Schengen se pot relua doar dupa ce va fi imbunatațita protecția frontierelor din aceste țari și dupa ce situația migranților din Austria se va imbunatați. Comisia Europeana este cea care trebuie…

- Comisia Europeana anunța intrarea in vigoare a interdicției privind produsele din tutun incalzite aromatizate. Statele membre au la dispoziție opt luni pentru a transpune directiva in legislația lor naționala. Potrivit unui comunicat al CE, decizia raspunde creșterii semnificative a vanzarilor de astfel…