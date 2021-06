Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a declarat luni, la Digi24, ca nu se pune problema ca guvernarea liberala sa naționalizeze fondurile de pensii private. In acest sens, șeful Executivului a precizat ca a inclus in PNRR care a fost trimis la Bruxelles acest aspect. „In ceea ce privește pensiile private, cred ca…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca documentul oficial privind Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) va fi transmis Comisiei Europene (CE) pe 2 iunie, urmand ca, vreme de doua luni,acesta sa fie evaluat de CE pentru a se ajunge la forma finala, potrivit Agerpres. „Pe 2 (iunie – n.r.), inteleg,…

- Politic Declarație politica / Senator Danuț Cristescu: PSD depune moțiune de cenzura! mai 28, 2021 08:44 Guvernul actual trebuie sa plece pentru eșecul repetat de a redacta și depune la Comisia Europeana un Plan Național de Redresare și Reziliența benefic pentru Romania și pentru cetațenii țarii.…

- Florin Citu: PNRR contine reforme necesare pentru dezvoltarea tarii Florin Cîtu. Foto. gov.ro Planul National de Rezilienta si Redresare, care va fi finalizat în zilele urmatoare si trimis la Comisia Europeana pâna pe 31 mai, contine reforme necesare pentru…

- Romania a ajuns la un acord cu oficialii Comisiei Europene privind noua reforme majore care vor fi incluse in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in urma discutiilor de la Bruxelles dintre cele doua parti, se mentioneaza intr-un comunicat remis joi de Ministerul Investitiilor si Proiectelor…

- „Avem cel mai bun PNRR pentru Comisia Europeana! Am asigurat președintele Comisiei Europene ca acesta este Guvernul care va susține reforme. Creștere economica peste media UE, reducerea deficitului bugetar. Am asigurat ca ramanem pe strategia fiscal bugetara, reducerea deficitului am primit susținere…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit cu Frans Timmermans, vicepreședintele Comisiei Europene, despre PNRR. Ciolacu acuza partidele de guvernare din Romania ca nu au convins oficialii europeni de faptul ca sunt in stare sa puna in practica proiectul propus. Citește și: Lovitura pentru…

- Guvernul a anuntat ca, marti, premierul Florin Citu pleaca la Bruxelles, iar de la ora 20.15, ora Romaniei, va avea o cina de lucru cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Citu face deplasarea la Bruxelles, alaturi de mai multi ministri, pentru a negocia proiectele care vor primi finantare…