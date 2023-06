Comisia Europeana a recomandat, in aceasta primavara, tarilor membre ale Uniunii sa elimine ajutorul pentru energie de la 1 ianuarie 2024, pentru ca varful crizei a trecut, iar preturile revin la normal. Presa de la noi sustine ca facturile romanilor la gaze si electricitate vor creste foarte mult, dar analistii spun ca populatia nu trebuie sa se panicheze pentru ca unele preturi la energie sunt chiar mai mici decat plafoanele din Romania. Recomandarea era facuta in conditiile in care Comisia cerea statelor membre sa revina la politicile de buna guvernanta o data cu 2024 pentru a recupera dezechilibrele…