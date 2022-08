Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a rambursat, miercuri, Romaniei suma de 79,06 milioane de euro, care reprezinta cheltuielile efectuate de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) in iunie 2022, informeaza AGERPRES . Potrivit unui comunicat al Ministerului…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna mai 2022, potrivit unui comunicat remis, joi, Agerpres. Suma autorizata la plata este in valoare de 1,436…

- ”Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a aprobat plati in valoare totala de 27,3 milioane de euro (27.306.264 euro) pentru proiecte de investitii si pentru masurile de mediu si clima. Platile au fost efectuate in perioada 6 iunie – 5 iulie 2022 si sunt realizate din fondurile alocate Romaniei…

- Investitiile in irigatii trebuie sa fie o componenta care sa vizeze o modificare la renegocierea pe care o vom avea cu Comisia Europeana, in condițiile in care agricultura este o activitate economica cu foarte multi factori de risc, a declarat, intr-o conferinta de specialitate, ministrul Agriculturii…

- ”In perioada de tranzitie 2021 – 2022, peste 28.000 de fermieri, procesatori, antreprenori si autoritati publice au solicitat fonduri europene in valoare de 2,37 de miliarde de euro pentru agricultura si dezvoltare rurala. Pana in acest moment, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) va avea la dispoziție fonduri de 95,152 milioane de lei pentru dezvoltarea si extinderea sistemului informatic, in vederea gestionarii cererilor de plata, finantarea fiind realizata de la bugetul de stat si din fonduri externe nerambursabile.…

- Subvenții APIA 2022: Ce inseamna ecocondiționalitatea, condiție obligatorie pentru a primi noi sume de bani de la stat Subvenții APIA 2022: Ce inseamna ecocondiționalitatea, condiție obligatorie pentru a primi noi sume de bani de la stat Agricultorii și fermierii romani care iși doresc sa primeasca…