Potrivit Comisiei Europene, au fost publicate rezultatele indicelui economiei si societatii digitale (DESI) 2021, care urmareste progresele inregistrate in statele membre ale UE in ceea ce priveste competitivitatea digitala in domenii precum capitalul uman, conectivitatea in banda larga, integrarea tehnologiilor digitale de catre intreprinderi si serviciile publice digitale. “Romania se situeaza pe locul 27 din cele 27 de state membre ale UE in editia din 2021 a Indicelui economiei si societatii digitale (DESI). In ceea ce priveste capitalul uman, Romania se situeaza pe locul 26, obtinand un punctaj…