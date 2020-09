Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana publica miercuri primul raport privind statul de drept in UE, care include contributii din partea fiecarui stat membru si abordeaza atat evolutiile pozitive, cat si cele negative care s-au inregistrat in acest domeniu in intreaga UE.

- Comisia Europeana va face public un raport privind situația statului de drept in toate țarile UE, printre care si Romania. In privinta sistemului judiciar din Romania, sunt criticate modificarile aduse legilor justitiei in ultimii ani, infiintarea SIIJ, dar si modalitatea in care ministrul Catalin…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a avut joi discutii bilaterale, in sistem videoconferinta, cu Vera Jourova, vicepresedintele Comisiei Europene, si cu Didier Reynders, comisarul pentru Justitie, in cursul carora oficialii europeni au multumit pentru implicarea activa a Romaniei in sustinerea…

- UE va conditiona accesarea fondurilor europene de respectarea statului de drept si combaterea coruptiei, avertizeaza vicepresedintele Comisiei Europene, Vera Jourova, mentionand ca tarile vizate in primul rand sunt Ungaria, Polonia si Romania, relateaza Mediafax care citeaza Reuters.

