- Viitoarele Certificate Digitale sau pașapoarte verzi cum mai sunt numite vor elimina restricțiile de testare sau carantina la trecerea frontierelor avand un rol important in reluarea mobilitații in UE Comisia Europeana a publicat recent lista comuna a testelor antigen pentru Covid-19, reciproc recunoscute…

- Premierul Cițu despre producția vaccinurilor anti-Covid in Romania: „Avem 11 companii pe care le-am pus pe lista pentru Comisia Europeana” Premierul Florin Cițu a declarat faptul ca sectorul privat din Romania trebuie susținut pentru a face cel puțin o parte din producția de vaccin impotriva COVID-19…

- Pentru o informare cat mai corecta a cetatenilor cu privire la aceste produse, lista este actualizata periodic. In contextul actual al pandemiei, pentru a preveni achizitionarea unor teste neconforme normelor in vigoare, si care pot pune in pericol sanatatea cetatenilor, in baza recomandarilor Comitetului…

- Testele antigen rapide nu sunt invazive, deoarece nu strabate nicio mucoasa, ci este un exsudat, iar copiii care au simptome Covid-19 trebuie sa anunțe medicul de familie, care va trimite echipaj pentru testare acasa, spune Andreea Moldovan, secretar de stat la Ministerul Sanatații. Andreea Moldovan…

- Pe masura ce populația vaccinata crește, Europa incearca sa se deschida. Opt țari din Europa, printre care și Romania, ii scutesc de carantina și de testare pe cei care au fost complet imunizați. Comisia Europeana a propus introducerea unui certificat digital de vaccinare de la vara. Marea intrebare…

- Vlad Voiculescu va fi chemat la audieri in Parlament, daca Guvernul nu lamurește problema listelor cu testarea pe județe, declara Nelu Tataru. Demersul lui Vlad Voiculescu de a publica lista cu testele Covid-19...

- Oficialii Uniunii Europene au anuntat, joi, ca au aprobat o lista cu teste antigen rapide pentru depistarea Covid-19, ale caror rezultate vor fi recunoscute in cele 27 de tari ale blocului comunitar.

- Comitetul pentru securitate sanitara al Uniunii Europene a convenit miercuri asupra unei liste comune de teste antigenice rapide pentru COVID-19. Rezultatele testelor antigenice rapide selectate vor fi reciproc recunoscute de statele membre. De asemenea, comitetul a stabilit și setul standardizat comun…