Comisia Europeană a propus un sprijin sporit pentru fermierii din UE acordat din fondurile de dezvoltare rurală „Fermierii, sprijiniti in cadrul politicii agricole comune, continua sa isi demonstreze in mod sustinut valoarea producand alimente in conditii dificile. Dupa pandemia de COVID-19, ei sunt in prezent puternic afectati de consecintele invadarii Ucrainei de catre Rusia. Pentru unii, problema majora este supravietuirea lor economica. Prin aceasta masura, cea mai recenta dintr-o serie de masuri aplicate in cadrul PAC, le acordam sprijinul de care au nevoie astfel incat sa poata continua sa produca alimentele de care are nevoie lumea, sa isi ingrijeasca terenurile si familiile”, a afirmat comisarul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii și IMM-urile cu activitate in agribusiness ar putea sa primeasca un sprijin de pana la 15.000 euro, respectiv 100.000 euro, pentru a compensa creșterea de prețuri la inputuri, potrivit unei propuneri a Comisiei Europene. Plațile ar trebui sa fie efectuate pana la 15 octombrie 2023, iar pentru…

- Comisia Europeana a decis, miercuri, sa puna 248 milioane euro la dispozitia Romaniei si altor patru state membre care au fost cele mai afectate la inceputul razboiului si care gazduiesc un numar mare de refugiati. Decizia se succeda evenimentului mondial de strangere de fonduri din 9 aprilie, intitulat…

- Decizia se succeda evenimentului mondial de strangere de fonduri din 9 aprilie, intitulat „Sustinem Ucraina”, in cadrul caruia Comisia Europeana s-a angajat sa sprijine, cu pana la 400 milioane euro, refugiatii care ajung din Ucraina in cele mai afectate state membre, arata un comunicat de presa al…

- Tarile UE vor dezbate saptamana aceasta un posibil acord pentru a imparti costurile cumpararii de gaze pentru a umple facilitatile de stocare si a construi o rezerva de aprovizionare inaintea iernii urmatoare, conform unui proiect de document consultat de Reuters. Comisia Europeana a prezentat luna…

- UE a inghețat pana acum active ale unor oligarhi și entitați ruse și belaruse in valoare de aproape 30 miliarde euro, anunța Comisia Europeana. Grupul operativ „Inghețare și punere sub sechestru” are luni o intrunire cu reprezentanți ai SUA și ai Ucrainei pentru a discuta despre cooperarea internaționala…

- Comisia Europeana are o noua propunere privind refugiații ucraineni. Aceștia ar putea sa iși converteasca bancnotele ucrainene in moneda țarii care-i gazduiește. Aceasta propunere vine in completarea asistenței umanitare pe care UE o acorda persoanelor care fug din Ucraina, mai ales in cursul calatoriei…

- Aceasta propunere vine in completarea asistentei umanitare pe care UE o acorda persoanelor care fug din Ucraina, mai ales in cursul calatoriei lor prin Uniune, si este pe deplin coerenta cu acquis-ul UE in materie de azil si cu actiunea externa a Uniunii, potrivit sursei citate. De la inceputul invaziei…

- Comisia lanseaza o cerere speciala de propuneri pentru a sprijini statele membre sa primeasca refugiați din Ucraina și sa elimine treptat dependența lor de combustibilii fosili din Rusia. Comisia a lansat o cerere speciala in cadrul Instrumentului de sprijin tehnic (IST) pentru a sprijini statele membre…