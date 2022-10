„Entitatile critice europene sunt mai interconectate si mai interdependente, ceea ce le face mai puternice si mai eficiente, dar si mai vulnerabile in cazul unui incident. Razboiul de agresiune purtat de Rusia impotriva Ucrainei a generat noi riscuri, in special de atacuri fizice si cibernetice, care pot surveni adesea impreuna sub forma unor amenintari hibride. Sabotarea gazoductelor Nord Stream si alte incidente recente au evidentiat faptul ca rezilienta infrastructurii critice a UE este amenintata. Este necesar sa se intreprinda urgent actiuni pentru a consolida capacitatea UE de a-si proteja…