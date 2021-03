Stiri pe aceeasi tema

- Modalitatile de functionare a viitorului sistem de control prealabil, la care vor trebui sa se supuna pana la sfarsitul lui 2022 cetatenii din tari terte pentru a putea intra in UE fara viza, au facut obiectul unui acord anuntat vineri de Comisia Europeana, relateaza AFP.

- A fost actualizata lista țarilor pentru care se impune carantina la sosirea in Romania. Sunt 51 de țari incluse pe lista statelor cu risc epidemiologic ridicat. Persoanele care calatoresc in aceste țari și vin in Romania sunt obligate sa stea 14 zile in carantina. Zonele „galbene” au fost stabilite…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat duminica seara lista galbena a statelor cu risc epidemiologic. Persoanele care vin din aceste țari in Romania vor trebui sa stea in carantina. Au ieșit din Lista galbena Statele Unite ale Americii și Canada. Cei care intra in Romania din aceste…

- In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, 8.578 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 (coronavirus): 2.271 in Italia, 2.158 in Spania, 193 in Marea Britanie, 125 in Franța, 3.116 in Germania, 93 in Grecia, 49 in Danemarca, 37 in Ungaria,…

- "Atunci cand masluiesc fara jena cele mai simple programe de ajutor pentru IMM-uri, ce pretenții poți avea de la acest Guvern ca va putea convinge Comisia Europeana ca este capabil sa atraga cele 30 de miliarde de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliența?! Zero credibilitate! Banii europeni,…

- Regatul Unit a decis plasarea în carantina în hoteluri, pentru 10 zile, a persoanelor care sosesc din 33 de tari de risc începând cu data de 15 februarie, relateaza vineri BBC si dpa., preluate de Agerpres.Pe aceasta 'lista rosie' se afla Portugalia, Africa de Sud,…

- Circa 3 milioane de locuitori ai Uniunii Europene (UE) au fost vaccinați pana acum cu prima doza de vaccin impotriva Covid, iar acest lucru reprezinta abia 0,69% din populația continentului, informeaza News.ro, care citeaza un bilanț intocmit de AFP. Procentul foarte mic ingrijoreaza Organizația Mondiala…

- Franta si mai multe alte tari si-au inchis luni granitele cu Marea Britanie, de teama unei noi tulpini a coronavirusului care este mult mai contagioasa. Masurile au provocat haos in transporturi si au blocat numerosi francezi in Marea Britanie. Cetatenii britanici sau cetatenii unor tari terte cu rezidenta…