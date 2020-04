Comisia Europeana a prezentat un plan pentru ridicarea treptata a masurilor de izolare

Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene ar trebui sa fie folosit pentru a sprijini redresarea economica dupa pandemia cauzata de noul coronavirus, au anuntat miercuri presedintii Comisiei Europene si Consiliului European, transmit Reuters si dpa. Comisia Europeana recomanda, intr-un draft…

- Comisia, in cooperare cu presedintele Consiliului European, a prezentat miercuri o foaie de parcurs europeana pentru ridicarea treptata a masurilor de izolare luate in urma pandemiei cauzate de coronavirus, anunta Executivul comunitar intr-un comunicat de presa. Recomandarile Comisiei Europene: Este…

- Comisia, in cooperare cu președintele Consiliului European, a prezentat miercuri o foaie de parcurs europeana pentru ridicarea treptata a masurilor de izolare luate in urma pandemiei cauzate de...

- „Datorita acestei scheme de ajutoare in valoare de 3,3 miliarde euro, Romania va putea ajuta IMM-urile sa iși acopere nevoile in materie de investiții și de capital de lucru in aceste vremuri care ne pun la incercare, prin acordarea de granturi directe și de garanții publice pentru imprumuturi. Vom…

- Comisia Europeana si-a exprimat dezaprobarea fata de decizia Romaniei de a interzice exporturile de produse agricole, adaugand ca va analiza impactul pe care aceasta interdictie il va avea asupra schimburilor comerciale in interiorul pietei unice, transmite Bloomberg. Saptamana trecuta, autoritatile…

- "Datorita acestei scheme de ajutoare in valoare de 3,3 miliarde de euro, Romania va putea ajuta IMM-urile sa isi acopere nevoile in materie de investitii si de capital de lucru in aceste vremuri care ne pun la incercare, prin acordarea de granturi directe si de garantii publice pentru imprumuturi.…

- Comisia Europeana aproba masurile Guvernului roman pentru sustinerea IMM-urilor in contextul pandemiei de COVID-19, in valoare de 3,3 miliarde de euro. ”Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare a Romaniei in valoare de 16 miliarde RON (aproximativ 3,3 miliarde EUR) ce vizeaza sustinerea…

- Premierul italian Giuseppe Conte a anuntat vineri ca masurile de izolare impotriva raspandirii noului coronavirus vor fi prelungite pana la 3 mai, relateaza dpa si AFP, scrie Agerpres.Premierul Conte a numit aceasta 39; 39;o decizie dificila, dar necesara 39; 39;. Restrictiile la nivel national au fost…