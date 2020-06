Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana anunța recesiune severa pentru statele din UE in 2020, iar declinul și redresarea economica țin de eficacitatea masurilor de izolare, anunța Hotnews.ro. Banca Centrala Europeana se asteapta ca zona euro sa sufere o recesiune profunda anul acesta, din cauza impactului pandemiei…

- Comisia Europeana a publicat marti o foaie de parcurs pentru evaluarea legislatiei UE privind utilizarea durabila a pesticidelor si o evaluare initiala a impactului in vederea posibilei revizuiri a acestei legislatii, informeaza un comunicat al Executivului comunitar potrivit Agerpres. Aceasta initiativa…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca fondul de relansare economica de 750 de miliarde de euro propus de Comisia Europeana este ”un program fundamental, care va avea efecte extrem de benefice pentru economiile europene, pentru nivelul de trai, pentru nivelul de ocupare al manii de lucru din…

- Comisia Europeana a publicat saptamana trecuta planul UE de acțiune in ce privește conservarea și refacerea biodiversitații și transformarea sistemului agroalimentar pentru urmatorii 10 ani. Strategia UE De la Ferma la Consumator și Strategia UE pentru Biodiversitate 2030, ambele in conformitate cu…

- Comisia Europeana a lansat, la inceputul acestui an, o consultare publica pe strategia ”De la ferma la furculița”, iar in 16 martie 2020, vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Ioan-Doru Dancuș a propus o serie de acțiuni concrete in acest sens, care sa vina in sprijinul producatorilor locali.…

- Noua strategie de securitate nationala a Poloniei, semnata marti de presedintele Andrzej Duda, indica faptul ca cea mai grava amenintare este ''politica neoimperiala'' a autoritatilor ruse, dusa de asemenea si ''cu mijloace de forta militara'', transmite miercuri site-ul…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va prezenta maine o strategie pentru ieșirea coordonata a țarilor UE din perioada de restricții impuse pentru oprirea pandemiei cu coronavirus, dupa cum a...