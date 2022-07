Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a anuntat ca miercuri, in coalitie, va avea loc o noua discutie asupra masurii compensarii pretului la carburanti, daca a avut efecte sau nu. Important este ca avem al doilea cel mai mic pret din Europa, a precizat liderul social-democrat. "Am venit cu acesti 5 lei la…

- ”Am venit cu acesti 5 lei la 10 litri, este o masura discutata, am avut fiecare opinii, am zis sa vedem cum functioneaza si apoi ne intalnim, cred ca miercuri din nou in coalitie si vom discuta asupra efectelor”, a spus Ciolacu. El a precizat ca avem al doilea cel mai mic pret din Europa la carburanti,…

- ASEE, cea mai mare companie IT din Europa de Sud-Est, parte a ASEE Group (Asseco Group), continua extinderea și face o noua investiție strategica in zona soluțiilor de document management prin unirea forțelor cu Bithat, unul dintre jucatorii locali importanți din domeniul digitalizarii și automatizarii…

- Comisia Europeana a adoptat propuneri esențiale pentru refacerea ecosistemelor deteriorate și readucerea naturii in intreaga Europa, de la terenuri agricole și mari, la paduri și medii urbane.Comisia propune, de asemenea, reducerea utilizarii pesticidelor chimice cu 50% pana in 2030. Acestea…

- Comisia Europeana a anunțat miercuri lansarea unei cereri de propuneri in valoare de 10 milioane de euro pentru a sprijini intreprinderile nou-inființate din domeniul tehnologiei deep-tech conduse de femei.

- Comisia Europeana a lansat de curand cea de-a doua cerere de propuneri pentru „Women TechEU”. Primul proiect-pilot a fost de succes in 2021. In acest an, aproximativ 130 de startup-uri deep-tech (tehnologie bazata pe progrese și inovații științifice radicale) care sunt conduse de femei vor primi finanțare…

- Granturi pentru afaceri nou-inființate, conduse de femei. 10 milioane de euro pentru 130 de firme din domeniul tehnologiei Comisia Europeana a anunțat miercuri lansarea unei cereri de propuneri in valoare de 10 milioane de euro pentru a sprijini intreprinderile nou-inființate din domeniul tehnologiei…

- UE si SUA si-au reafirmat luni relatiile de cooperare stransa in vederea abordarii provocarilor mondiale din domeniul comertului si tehnologiei, in consonanta cu angajamentul comun al celor doua parti de a apara democratia, libertatea si drepturile omului, se arata intr-un comunicat al Executivului…