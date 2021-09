Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a lansat, joi, Autoritatea europeana pentru pregatire și raspuns in caz de urgența sanitara (HERA) pentru a preveni, detecta și raspunde rapid la urgențele sanitare. Potrivit...

- Comisia Europeana lanseaza astazi, 16 septembrie, Autoritatea europeana pentru pregatire și raspuns in caz de urgența sanitara (HERA) pentru a preveni, a detecta și a raspunde rapid la urgențele sanitare. HERA va anticipa amenințari și potențiale crize sanitare, prin colectarea de informații și prin…

- # Exclusiv. Interviu cu colonelul Gheorghe Lupescu, cel caruia i s-a retras autorizatia Orniss Comunicatul de presa conform caruia ”incepand cu data de 10.09.2021, colonel doctor Lupescu Gheorghe, inspectorul șef al IJJ Argeș, a fost pus la dispoziția unitații ca urmare a retragerii autorizației de…

- A fost lansat oficial proiectul SMURD – 2 „Imbunatațirea infrastructurii de operare a Serviciului Mobil de Urgența, Resuscitare și Descarcerare (SMURD) și de pregatire a personalului de intervenție in situații de urgența in zona transfrontaliera dintre Republica Moldova și Romania”, finanțat de Comisia…

- Autoritatea sanitara portugheza a recomandat marti vaccinarea "universala" a tuturor tinerilor incepand de la varsta de 12 ani impotriva COVID-19, asa cum a prevazut guvernul pentru pregatirea noului an scolar, relateaza AFP. "Directia Generala de Sanatate recomanda vaccinarea tuturor adolescentilor…

- Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a spus, joi, 5 august, ca Romania nu va ajunge la o carantina nationala... The post Carantina in Romania, in valul patru? Arafat vine cu cel mai așteptat raspuns appeared first on Renasterea banateana .

- UE solicita consultari cu Rusia in cadrul Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) cu privire la anumite masuri ruse care restrictioneaza sau impiedica societatile din UE sa vanda marfuri si servicii intreprinderilor de stat ruse si altor entitati prin achizitii publice in scopuri comerciale, a anuntat…

- In aceste momente, premierul Citu sustine declaratii de presa, in urma sedintei de Guvern. Citu a fost intrebat de ce a fost nevoie ca Romania sa cumpere 120 milioane de doze vaccin anti covid."Nu le am cumparat, sunt pe comanda si stiti foarte bine ca strategia de a cumpara vaccin este o strategie…