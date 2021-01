Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a adoptat vineri un mecanism de control al exporturilor de vaccinuri anti-COVID-19 produse in statele UE, pentru a impiedica iesirea din blocul comunitar a unor cantitati de vaccin care, in virtutea contractelor incheiate cu companiile farmaceutice, sunt destinate statelor membre.…

- Bruxellesul a adoptat un mecanism care permite controlul exporturilor in afara UE de vaccinuri anti-Covid produse in interiorul blocului și pentru a preveni ieșirea dozelor destinate europenilor. Anunțul a fost facut astazi de comisarul european pentru comerț, Valdis Dombrovskis, relateaza AFP. Comisia…

- "Dupa cum stiti, vaccinul AstraZeneca este in etapele finale ale procedurii de aprobare de catre Agentia Europeana a Medicamentului. Daca vor fi intrunite toate conditiile, Agentia Europeana a Medicamentului poate recomanda acordarea autorizatiei de lansare pe piata pana la sfarsitul acestei saptamani.…

- Uniunea Europeana va cere companiilor farmaceutice care produc vaccinuri impotriva COVID-19 pe teritoriul sau sa inregistreze in prealabil exporturile catre terte tari, a declarat luni agentiei Reuters un oficial de la Bruxelles. Masura urmeaza sa fie adoptata dupa ce AstraZeneca a anuntat…

- Ministrul de Finante Florin Citu a publicat un anunt pe pagina personala de Facebook referitor la suma achitata de Romania drept avans pentru vaccinul anti-COVID-19. Potrivit informarii lui Citu, "am semnat plata externa catre CE, reprezentand avans vaccin COVID-19, in suma de 12.058.345 Euro!".…

- Comisia Europeana a aprobat marti un contract cu compania farmaceutica europeana CureVac, care prevede achizitionarea initiala a 225 de milioane de doze in numele tuturor statelor membre ale UE, plus o optiune de a solicita pana la 180 de milioane de doze suplimentare, care urmeaza sa fie furnizate…

- Comisia Europeana are contracte sau este in negocieri avansate cu Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer (toate SUA), AstraZeneca (UK/Suedia), CureVac (Germania) și Sanofi/GSK (Franța/UK), parte din aceștia fiind pomeniți in mod repetat și de Donald Trump, in ultimele luni. Europa nu discuta cu producatorii…