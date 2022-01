Aditivul alimentar E171, dioxid de titan, va fi interzis din vara in statele membre UE. Comisia Europeana a adoptat o decizie in acest sens, susținuta in unanimitate de statele membre, care va intra in vigoare in vara acestui an. Dioxidul de titan se utilizeaza pentru a conferi o culoare alba multor produse alimentare, de la produse coapte și paste tartinabile, pana la supe și sosuri, sosuri pentru salate și suplimente alimentare. Autoritatea europeana pentru securitatea alimentelor (EFSA) a reevaluat acest aditiv și a ajuns la concluzia, pe baza ultimelor studii științifice disponibile, ca nu…