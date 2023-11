Stiri pe aceeasi tema

- Directiva NEC stabileste angajamente nationale de reducere a emisiilor pentru cinci poluanti atmosferici importanti: oxizii de azot (NOx), compusii organici volatili nemetanici (COVnm), dioxidul de sulf (SO2), amoniacul (NH3) si particulele fine (PM2,5), arata comunicatul de presa al Comisiei Europene.…

- Comisia Europeana solicita Romaniei si altor 11 state membre sa respecte legislatia UE in ceea ce priveste poluarea atmosferica si sa isi reduca emisiile de mai multi poluanti pentru a reduce poluarea atmosferica. Astfel, executivul european a decis sa trimita o scrisoare suplimentara de punere in intarziere…

- Comisia Europeana a decis joi initierea unei proceduri de infringement trimitand scrisori oficiale de punere in intarziere Romaniei, Bulgariei, Ciprului, Cehiei, Estoniei si Austriei in vederea remedierii deficientelor in transpunerea Directivei 2008/98/EC privind deseurile, astfel cum a fost modificata…

- A 15-a editie a Festivalului International de Film de Comedie Film 4 Fun se va desfasura, in perioada 3 - 5 noiembrie, la Cinemateca Eforie si ARCUB, potrivit news.ro.Film 4 Fun are pentru a cincea oara o competitie internationala de scurtmetraje comice. Aceasta include 30 de filme reprezentand 17…

- Anul trecut, 9,3% din populatia Uniunii Europene a declarat ca nu a reusit sa isi incalzeasca locuinta in mod corespunzator, iar Romania se afla printre statele membre UE care au cea mai ridicata pondere, arata datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).Comparativ cu 2021,…

