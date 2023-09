Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 15 septembrie, Comisia Europeana inchide in mod oficial mecanismul de cooperare și de verificare (MCV) pentru Bulgaria și Romania. Mecanismul de cooperare și de verificare a fost introdus in 2007, la aderarea Bulgariei și a Romaniei la Uniunea Europeana, ca masura tranzitorie menita sa faciliteze…

- Veste buna de la Comisia Europeana. Se incheie in mod oficial Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV) pentru Bulgaria și Romania, se arata intr-un comunicat al instituției. Mecanismul de cooperare și verificare a fost introdus la aderarea Bulgariei și a Romaniei la Uniunea Europeana in 2007 ca masura…

- Romania și Bulgaria scapa oficial de MCV dupa 16 ani: Președinta Comisiei Europene, a facut anunțul Romania și Bulgaria scapa oficial de MCV dupa 16 ani: Președinta Comisiei Europene, a facut anunțul Comisia Europeana prin președintele Ursula von der Leyen, a transmis vineri, ca atat Romania, cat și…

- Comisia Europeana a inchis vineri in mod oficial Mecanismul de Cooperare si Verificare pentru Bulgaria si Romania, ce fusese introdus in 2007, la aderarea celor doua tari la Uniunea Europeana, ca masura tranzitorie menita sa faciliteze realizarea de progrese in domeniul reformei sistemului de justitie…

- Ministrul Justiției Alina Gorghiu a mulțumit vineri sistemului judiciar in ansamblu pentru inchiderea MCV.„Mulțumesc sistemului judiciar in ansamblu pentru inchiderea MCV. Sistemul judiciar va ramane un factor de progres pentru democrația romaneasca. Ritmul reformelor trebuie sa ramana susținut.…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, 15 septembrie ca inchiderea Mecanismului de Cooperare și Verificare pe justiție pentru Romania, dupa 15 ani, este „o mare reușita”, pentru care „s-a lucrat mult și intens”.„O zi foarte buna pentru Romania astazi. Probabil ați aflat, este oficial, MCV s-a…

- Mecanismul de Cooperare și de Verificare, introdus in 2007 la aderarea Bulgariei și a Romaniei la Uniunea Europeana, este inchis in mod oficial, șefa Comisiei Europene și vicepreședinta CE pentru valori și transparența subliniind ca cele doua state și-au indeplinit toate obiectivele.