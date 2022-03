Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a efectuat o inspectie surpriza la birourile din Germania ale companiei rusesti Gazprom, pe care o suspecteaza ca a provocat o majorare a pretului gazelor naturale in Europa prin de abuz de pozitie dominanta pe aceasta piata.

- Societatea Nord Stream 2 AG, o firma cu sediul in cantonul elvetian Zug, s-a declarat in insolventa iar cei 106 angajati ai sai au fost concediati, a declarat marti responsabilul economic cantonal Silvia Thalmann-Gut, informeaza AFP, citata de Agerpres. „Am fost informati astazi (marti) ca aceasta societatea…

- In timp ce razboiul dintre Ucraina și Rusia ia proporții, statele lumii continua sa adopte sancțiuni impotriva regimului Vladimir Putin pentru a-l determina sa inceteze agresiunea. Ramai pe PRESSALERT.ro pentru a urmari principalele evenimente. UPDATE 1 Comisia Europeana a anuntat, sambata seara, ca,…

- Dimitri Medvedev, a reacționat, marți, pe Twitter, dupa decizia Germaniei de a bloca gazoductul Nord Strem 2. Fostul președinte al Rusiei a amenințat Europa cu prețuri prohibitive la gaze naturale in viitor, informeaza Digi 24 . „Cancelarul german Olaf Scholz a dat instrucțiuni sa se opreasca certificarea…