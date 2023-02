Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doar o zi, Parlamentul European a adoptat oficial planul de a interzice vanzarile de mașini noi cu motoare termice in țarile din Uniunea Europeana, incepand din 2035. Astfel, toate autoturismele și vehiculele ușoare noi vor trebui sa fie electrice sau pe baza de hidrogen. De aceeași soarta…

- Fermierii francezi au ieșit cu tractoarele la proteste in Paris pentru a protesta fața de restrictiile impuse cu privire la utilizarea pesticidelor si alte reglementari de mediu care ameninta productia agricola in Uniunea Europeana. Protestul fermierilor francezi vine la o luna dupa ce Curtea de Justitie…

- Deputatul european Siegfried Muresan (PPE / PNL), vicepresedintele Grupului PPE din Parlamentul European si presedinte al Delegatiei Parlamentului European la Comitetul Parlamentar de Asociere UE – Moldova, a declarat la dezbaterea din plenul Parlamentului in pregatirea Summit-ului UE – Ucraina ca trebuie…

- In pofida previziunilor ambitioase si a anumitor eforturi, Uniunea Europeana nu a inregistrat decat progrese lente catre obiectivul sau de conectare a pietelor energiei electrice pentru a asigura accesul cetatenilor si al intreprinderilor la energie ieftina, se arata intr-un raport al Curtii de Conturi…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat luni, in plenul Parlamentului, cu prilejul vizitei oficiale a presedintelui Parlamentului European, Roberta Metsola, in Romania, ca spatiul Schengen va deveni mai puternic, mai sigur si mai prosper prin integrarea Romaniei in interiorul sau, el dand asigurari ca ramanem…

- Un tanar entuziast, care se pregatește de bacalaureat și facultate, Flavius Cristian Barsan s-a remarcat prin interesul deosebit pentru voluntariat și pentru viața școlii. Este elev in ultimul an la Colegiul Național „Gheorghe Asachi” și printre ultimele activitați in care s-a implicat direct este prima…